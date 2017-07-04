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Арест, архивное фото

В Тирасполе девушки "сдали" милиции несостоявшегося вора и насильника

© RIA Novosti. Anton Denisow
Происшествия
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Оперативники нашли у подозреваемого нож и маску

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Милиция Тирасполя задержала 15-летнего юношу, который накануне попытался изнасиловать двух девушек, сообщают местные СМИ.

Арест, архивное фото
© fotolia
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В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям: "Грабёж", "Покушение на изнасилование" и "Покушение на разбой". Выяснилось, что в июне подросток напал на 19 летнюю прохожую, ограбил ее и попытался изнасиловать, однако получил отпор.

На следующий день молодой человек, вооружившись кухонным ножом, напал на другую горожанку, пытаясь украсть мобильный телефон. Девушка оказала ему сопротивление, после чего налетчик скрылся. Барышни не растерялись и после инцидента. Они заявили о случившемся в милицию. Вскоре преступник был задержан.

Młotek sędziowski
© Sputnik/ Maksim Bogodvid
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В доме у него обнаружили кухонный нож и самодельную маску. Ее горе-грабитель смастерил из собственной же футболки. Также выяснилось, что молодой человек — рецидивист. Он проходил подозреваемым по трём уголовным делам. Однако привлечь его к уголовной ответственности не удалось, так как на тот момент он не достиг 14-летнего возраста.

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Теги:
преступник, девушки, грабеж, изнасилование, арест, Тирасполь, Преступление, закон и правосудие
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