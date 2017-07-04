В Тирасполе девушки "сдали" милиции несостоявшегося вора и насильника

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Милиция Тирасполя задержала 15-летнего юношу, который накануне попытался изнасиловать двух девушек, сообщают местные СМИ.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям: "Грабёж", "Покушение на изнасилование" и "Покушение на разбой". Выяснилось, что в июне подросток напал на 19 летнюю прохожую, ограбил ее и попытался изнасиловать, однако получил отпор.

На следующий день молодой человек, вооружившись кухонным ножом, напал на другую горожанку, пытаясь украсть мобильный телефон. Девушка оказала ему сопротивление, после чего налетчик скрылся. Барышни не растерялись и после инцидента. Они заявили о случившемся в милицию. Вскоре преступник был задержан.

© Sputnik/ Maksim Bogodvid Трое лицеистов отсидят по 8 лет за изнасилование третьеклассника

В доме у него обнаружили кухонный нож и самодельную маску. Ее горе-грабитель смастерил из собственной же футболки. Также выяснилось, что молодой человек — рецидивист. Он проходил подозреваемым по трём уголовным делам. Однако привлечь его к уголовной ответственности не удалось, так как на тот момент он не достиг 14-летнего возраста.

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