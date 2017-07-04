Пьяным пассажирам, снятым с авиарейса "Кишинев-Стамбул", грозит тюрьма

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Видео инцидента, произошедшего на взлетной полосе, попало в Интернет. В ролике запечатлено, как пьяную женщину, вытаскивают из самолета сотрудники пограничной полиции.

Выяснилось, что пассажирка и ее брат устроили серьезный скандал на борту авиасудна. Они отказались выполнять требования борт-проводников.

Родственники дебоширов эмоционально отчитали их за недостойное поведение. Особенно досталось женщине.

"Тебя бы тут к черту закрыли без меня, как овцу тупорылую. Потому что не умеешь вести себя как человек!, — кричали ей.

По факту происшествия заведено уголовное дело. Дебоширам грозит штраф от 750 до 1350 у.е или до пяти лет тюрьмы.