Глава МВД о судьбе Евгения Шевчука

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы отреагировали на сообщения бывшего лидера Приднестровья Евгения Шевчука, который заявил, что покинул пределы Левобережья, объяснив это угрозой для его жизни. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Молдовы Александр Жиздан.

Шевчук написал у себя на странице в соцсети, что на него, якобы, готовилось покушение.

"Мы были обязаны отреагировать. В дальнейшем будут предприняты меры, чтобы установить место, где он находится, чтобы заслушать его. Данные материалов покажут, присваивать ли ему статус защищенного лица или нет", — сказал Жиздан.

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По словам главы МВД, пока правоохранители не контактировали с Шевчуком и не получали от него никаких заявлений.

"Мы отреагировали на основании информации в прессе и сообщений в социальной сети, которые он оставил. После того, как проанализируем информацию, нужно предпринять меры, чтобы доказать правда это или нет", — заключил Жиздан.

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