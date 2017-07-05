В Молдове мужчина поджег сожительницу и приковал дочь к кровати

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Прокуроры завершили расследование и направили в суд материалы дела по факту поджога женщины в селе Шерпены Новоаненского района.

По информации Генеральной прокуратуры Молдовы, в апреле этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 46-летний местный житель повздорил с сожительницей. В момент конфликта он настолько рассвирепел, что сначала избил ее кулаками, потом вытащил во двор, облил бензином и поджег. В результате 35-летняя женщина получила сильные ожоги и была госпитализирована.

В ходе расследования также установлено, что злоумышленник и ранее применял насилие в семье. В частности, однажды, подозревая свою дочь в краже денег, он на несколько часов приковал девочку железной цепью к кровати.

Сейчас он находится под арестом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.