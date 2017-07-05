В центре Кишинева бродячие собаки нападают на прохожих: есть жертвы

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. В Кишиневе пожилая женщина женщина стала жертвой нападения собак — она получила раны от укусов бродячих животных.

Инцидент произошел во вторник близ перекрестка улиц 31 Августа 1989 года и Болгарской.

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"Сегодня, 4 июля, по Болгарской 86 пожилая женщина подверглась нападению бездомных-бродячих собак. Вот результат! И как быть!?", — написала в соцсетях ставшая очевидицей произошедшего и опубликовавшая фотографии ран Ирина Санду.

Отметим, что решения проблемы бродячих собак в Кишиневе до сих пор не найдено, так как местные власти в этом вопросе постоянно сталкиваются с противодействием общественных организаций и защитников прав животных.