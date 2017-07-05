Трагедия молдавской семьи в Румынии: продолжение истории

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Отдыхающие в среду обнаружили у берега Черного моря тело 11-летней девочки из Молдовы, которую в конце июня унесло течением, когда она отдыхала на пляже в Румынии, пишет пресса этой страны.

© Sputnik/ Антон Денисов Трагедия в Сороках: девятилетний мальчик утонул

По данным СМИ, люди увидели тело в зоне Белона, которая также находится в районе пляжа Ефорие Норд, где и пропала девочка. Отдыхающие вызвали специалистов Инспектората по чрезвычайным ситуациям, которые и извлекли тело из воды. Теперь его должны доставить в Кишинев.

Трагедия в семье туристки из Кишинева, которая отдыхала вместе с двумя дочерьми на пляже в Ефорие Норд (Румыния), произошла 27 июня. Младшую девочку унесло в море сильными волнами.

Свидетели произошедшего говорят о том, что мать с девочками 11 и 13 лет вошла в воду, несмотря на предупреждение спасателей о том, что в тот момент купание было запрещено из-за сильных волн. В итоге всех стало уносить течение.

Крики о помощи услышали отдыхающие. Они первыми и бросились на помощь.

В последний момент удалось вытащить из воды женщину и старшего ребенка. Младшую девочку унесли волны.