В самолет молдавской авиакомпании попала молния

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. Во время сильной грозы молния попала в самолет авиакомпании Air Moldova, выполнявший рейс Кишинев-Москва.

Героизм пилотов

Инцидент произошел 30 июня. Он нем рассказала пассажирка авиасудна жительница Молдовы, журналист "Вестей Гагаузии" Алла Бюк, которую цитирует gagauzinfo.md.

По словам журналистки, лайнер некоторое время кружил над Москвой, а затем сел на запасном аэродроме в Жуковском.

"Мы с группой из Гагаузии летели в Бишкек через Москву. Долетев до московского "неба", наш самолет попал в самый пик урагана, бушующего над столицей России", — сообщила Бюк.

И тут в самолёт ударила молния. Судно начало стремительно терять высоту.

© AFP/ MIRCEA ROSCA Пилот сообщил о причинах крушения самолета в Румынии

"С бешенной скоростью самолет летел вниз. Кричали все — мужчины, женщины, дети. Но бортом управлял очень опытный летчик, который смог вновь набрать высоту. Минут двадцать мы кружили над Домодедово. Но аэропорт так и не смог нас принять из-за погоды. Кружились в огромном облаке, где безостановочно сверкала молния. Наш самолет очень сильно трясло. Люди начали паниковать, кто молился, кто плакал, некоторым стало плохо. Вдобавок ко всему ужасу маленькие дети просто рыдали от страха", — рассказала наша соотечественница.

Наконец, капитан воздушного судна получил указание посадить самолет на запасном аэродроме в Жуковском.

"Не могу не поблагодарить пилотов рейса 9U 171 компании Air Moldova за профессионализм и спасение наших жизней. Спасибо!!!", — добавила Алла Бюк.

От добра добра не ищут

Однако в Москве делегация из Гагаузии пропустила стыковой рейс на Бишкек, а авиакомпания Air Moldova не предоставила чудом уцелевшим пассажирам ни еды, ни питья, ни гостиницы. В результате пятеро жителей автономии около суток провели в аэропорту, ожидая следующего самолета на Бишкек.