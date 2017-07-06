Подробности от полиции: почему "блошиный рынок" в Кишиневе закрыт

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В Кишиневском инспекторате полиции корреспонденту Sputnik сообщили причину отсутствия в четверг продавцов "блошиного рынка" на проспекте Гагарина и Привокзальной площади.

"Невыход "на работу" продавцов "блошиного рынка" связан с памятными мероприятиями, посвященными депортациям", — отметил глава пресс-службы Кишиневского инспектората полиции Адриан Жовмир.

В четверг в Молдове отмечается день памяти второй волны депортаций, в 1949 году. Тогда в ночь с 5 на 6 июля началось выселение ряда жителей Молдовы с семьями в районы Сибири и Казахстана.

А замглавы Кишиневского инспектората полиции Сильвиу Мушук сказал корреспонденту Sputnik, что "никто торговцев не разгонял, а они прекратили в этот день работу по доброй воле".

Напомним, что "блошиный рынок" действует много лет на проспекте Гагарина. Торговля здесь ведется по утрам в будние дни и весь день по субботам и воскресеньям. Продавцы в основном —пожилые люди, обеспечивающие себе средства на пропитание, зарабатывая небольшие деньги — "надбавку" к такой же небольшой пенсии.

В четверг утром очевидцы сообщили журналистам агентства, что торговцев разогнали органы правопорядка>>>.