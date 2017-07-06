В Криулянах изнасилованию 13-летней девочки помешал прохожий

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Житель Криулянского района приговорен к 10 годам лишения свободы за попытку изнасиловать 13-летнюю девочку.

Как сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре, инцидент произошел в мае 2016 года. Тогда 43-летний злоумышленник заметил девочку, которая пасла коз. Поскольку ребенок был один, ему даже удалось раздеть девочку, но изнасиловать ребенка он не успел, так как испугался неожиданно появившегося прохожего.

В ходе следствия, обвиняемый частично сознался в содеянном. Кроме 10 лет тюремного заключения суд постановил выплатить жертве 15,6 тысячи леев в качестве материального ущерба.