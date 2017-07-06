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Бытовое насилие. Архивное фото

В Криулянах изнасилованию 13-летней девочки помешал прохожий

© Photo: chaicounselors.files.wordpress.com
Происшествия
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Только случайных прохожий не позволил насильнику довести свой план до конца

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Житель Криулянского района приговорен к 10 годам лишения свободы за попытку изнасиловать 13-летнюю девочку. 

Архивное фото девочки
© Sputnik/ Valeriy Melnikov
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Как сообщили в четверг в Генеральной прокуратуре, инцидент произошел в мае 2016 года. Тогда 43-летний злоумышленник заметил девочку, которая пасла коз. Поскольку ребенок был один, ему даже удалось раздеть девочку, но изнасиловать ребенка он не успел, так как испугался неожиданно появившегося прохожего.

В ходе следствия, обвиняемый частично сознался в содеянном. Кроме 10 лет тюремного заключения суд постановил выплатить жертве 15,6 тысячи леев в качестве материального ущерба.

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Теги:
попытка изнасилования, девочка, приговор, Генеральная прокуратура, Криулянский район
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