Air Moldova: никакая молния не била в самолет над Москвой

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. В самолет рейса Кишинев-Москва авиакомпании Air Moldova не ударяла молния во время грозы над российской столицей, что подтверждают бортовые приборы и лица, ответственные за контроль рейса, сообщил корреспонденту Sputnik менеджер по связям с общественностью компании Air Moldova Думитру Никулэицэ.

Ранее появилась информация о том, что 30 июня во время сильной грозы молния попала в самолет авиакомпании Air Moldova, выполнявший рейс Кишинев-Москва. Лайнер некоторое время кружил над Москвой, а затем сел на запасном аэродроме в Жуковском.

"Из-за невозможности сразу сесть по причине погодных условий в небе над Москвой скопилось много самолетов. Поэтому молдавское авиасудно сделало несколько кругов. Вскоре диспетчер сообщил, что в Домодедово нельзя приземлиться из-за грозы, и молдавскому борту, как и всем остальным, посоветовали садиться в близлежащем Жуковском", — отметил Никулэицэ.

Он добавил, "пища и вода не были предоставлены пассажирам, так как люди находились в самолете до получения разрешения отправляться в Домодедово". По словам представителя Air Moldova, некоторые пассажиры решили сойти с самолета в Жуковском, а инцидентов и случаев недовольства со стороны находившихся на борту самолета не было зарегистрировано.

Напомним, очевидцы происшествия рассказали журналистам, что испытали в небе настоящий кошмар.

"Кружились в огромном облаке, где безостановочно сверкала молния. Наш самолет очень сильно трясло. Люди начали паниковать, кто молился, кто плакал, некоторым стало плохо. Вдобавок ко всему ужасу маленькие дети просто рыдали от страха…Но бортом управлял очень опытный летчик, который смог вновь набрать высоту", — рассказала одна из пассажирок авиарейса.