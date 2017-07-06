Дерзкая кража в Кишиневе попала на видео

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Жителя пригорода Кишинева задержали за кражу, которую зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в столичном секторе Ботаника.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на бульваре Дечебал. Шестнадцатилетняя девушка осталась без мобильного телефона, который, как выяснилось, украл 21-летний молодой человек.

На записи видно, как он сначала караулит подходящий момент у торговой палатки, затем хватает лежащее на столе устройство и убегает в неизвестном направлении. Затем он продал телефон, разобрав на детали.

Как выяснили в полиции, ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

Сейчас злоумышленник задержан на 2 часа. Ему грозит штраф от 13 тысяч до 27 тысяч леев, 180-240 часов общественно-полезных работ или лишение свободы на срок до 4 лет.