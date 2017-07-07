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Международный аэропорт Кишинева

История с пьяным дебошем в аэропорту Кишинева получила продолжение

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Происшествия
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После скандала мужчина-дебошир получил 20 суток ареста

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Под предварительный арест помещен 42-летний гражданин Молдовы, который недавно вместе со своей сестрой устроил пьяный дебош в самолете рейса Кишинев-Стамбул.

Панорама города Хельсинки
© Sputnik/ Юрий Абрамочкин
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Ранее появилась информация о том, что мужчина и женщина начали скандал в салоне самолета, пришвартованного в кишиневском аэропорту. Эти граждане отказались выполнять требования борт-проводников, а родственники дебоширов эмоционально отчитали их за недостойное поведение. Особенно досталось женщине. Обоих задержала полиция. По факту происшествия заведено уголовное дело по статье "хулиганство". Дебоширам грозит штраф от 750 до 1350 у.е или до пяти лет тюрьмы.

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Предварительный арест мужчины составляет 20 суток. Женщина, фигурирующая в скандале, не помещена под арест, так как на ее содержании — маленький ребенок.

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Теги:
мужчина, скандал, аэропорт, арест, Кишинев, Конфликты и беспорядки
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