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Беспризорники

Беспризорники выросли - преступлений в Кишиневе стало больше

© Photo: Derek Maul
Происшествия
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Беспризорники выросли - преступлений в Кишиневе стало больше: ознакомьтесь с деталями новых происшествий в столице

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. По горячим следам был задержан парень, совершивший ограбление в Кишиневе, на проспекте Траяна, сообщает пресс-служба Кишиневского инспектората полиции.

Бездомный ребенок, архивное фото
© Sputnik/ Рухкян
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В конце июня, по данным следствия, подозреваемый напал на женщину 44 лет и сорвал с ее шеи золотую цепочку. Потерпевшая вызвала полицию, которая вскоре задержала 21-летнего парня спортивного телосложения, уроженца Новоаненского района.

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Задержанный признал свою вину. Ведется следствие.

Отметим, что последние несколько лет, по словам местных жителей, столичный район Ботаника, а именно территорию близ перекрестка проспектов Дачия и Траяна облюбовали многие несовершеннолетние беспризорники. Периодически они нападают на прохожих, отбирая у них ценные вещи.

Дети считают на улице деньги
© Sputnik/ Yuriy Pirogov
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По данным полиции, многих из этих детей привезли в интернаты Кишинева из других районов, но через некоторое время они сбежали из этих мест размещения.

Еще одно разбойное нападение произошло близ жилого дома в Кишиневе — на женщину, по данным полиции, напал 27-летний гражданин Беларуси, отобрав сумку. Он также был задержан по горячим следам и помещен под арест на 72 часа.

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Обоим подозреваемым грозит штраф до 17 тысяч леев, до 240 часов неоплачиваемого труда или тюремный срок до 5 лет.

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Теги:
кражи, беспризорники, дети, Кишинев
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