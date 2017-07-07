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Драка в кишиневском троллебусе

Подростки в Кишиневе жестоко избили кондукторшу троллейбуса

© Photo: Captură ecran deschide.md
Происшествия
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Подробности кровавой драки в кишиневском троллейбусе: так как дебоширы - несовершеннолетние, их отпустили домой, и, судя по всему, наказания им удастся избежать

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Беспредел в Кишиневе: подростки устроили кровавую драку в троллейбусе. Молодые люди, которые, со слов очевидцев, находились в нетрезвом виде, кричали, ругались, распускали руки и громили троллейбус.

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Такие драки можно увидеть только в боевиках. Молодую женщину — кондуктора — один из них ударил ногой в грудь. Другие пассажиры попытались усмирить злоумышленников до приезда полиции, которую вызвала кондуктор. Дебоширы хотели было сбежать, но водитель троллейбуса успел заблокировать выходы, чем еще больше разозлил парней. Они с яростью набросились на пассажиров мужчин, которые пытались их успокоить. Стоит отметить, что молодчики помимо ударов кулаками и ногами, пускали в ход и металлические прутья.

Пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Адриан Жовмир заявил Sputnik, что молодым людям, которые спровоцировали дебош накануне вечером в троллейбусе №2, по 16-17 лет.

"Один из них из Кишинева, а второй из Новых Анен. Возможно, они находились в состоянии алкогольного опьянения. На их имя открыто уголовное дело. Они обвиняются в хулиганстве, но так как они не достигли совершеннолетия, то их пришлось отпустить", — сказал Жовмир.

Согласно местному законодательству, виновным в хулиганстве гражданам грозит штраф до 67,5 тысячи леев или тюремный срок до 5 лет, но устроившим дебош молодчикам удалось этого избежать, так как они не достигли совершеннолетия.

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Руководитель управления электротранспорта Кишинева Георге Моргоч прокомментировал Sputnik произошедшее.

"Выражаю свое возмущение в связи с уровнем воспитания некоторых представителей нашего общества. Люди находились на работе, выполняли свой долг добросовестно, а на них напали, били. Стучали ногами по троллейбусу", — отметил Моргоч.

По его словам, женщине 24 лет, у которой двое детей, потребовалась медицинская помощь.

"Врачи скорой оказали ей первую медпомощь. После этого она обратилась в больницу для обследования — не было ли сотрясения. Она пока не окончила обследование. Ее супруг — водитель того же троллейбуса, он находился с ней во время инцидента", — сказал собеседник.

Как отметил Моргоч, что касается состояния электротранспорта, то он находится в строю, работает. "Погнута немного дверь. Ущерб незначительный. Мы это устраним быстро", — добавил чиновник.

Шокирующее видео драки предоставлено репортерами портала deschide.md.

 

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Теги:
троллейбус, драка, Георге Моргоч, Адриан Жовмир, Молдова, Кишинев
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