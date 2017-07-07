Доказано: в Молдове растут дети-вандалы

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Видеозапись, попавшая в социальные сети, вызвала бурную волну обсуждений — и, судя по всему, не зря.

В Кишиневе снова орудуют вандалы >>>

На видео камеры наружного наблюдения показано, как в кишиневском пригороде Бачой двое мальчиков проходя мимо мусорной урны, вдруг неожиданно начинают бить ее ногами и в итоге, приложив достаточно большие для их возраста усилия, сорвали ее и унесли в неизвестном направлении.

Увиденное многих не оставило равнодушными. Пользователи соцсетей принялись спорить — что это, разовый случай, просто случайно попавший на камеру, или, все-таки, тенденция, которая заражена наша страна. Мнения разделились, но среди них можно выделить те, что выражали опасения — неужели детей в Молдове попросту больше некому воспитывать, и нормы поведения им неизвестны?

Сквер у примэрии Яловен изуродовали вандалы >>>

Стоит отдать должное тем, кто поднял этот вопрос. Ведь в стране, где многие родители уезжают за рубеж, оставляя маленьких детей на попечение бабушкам и дедушкам, а то и вовсе чужим людям, — о прививании должного воспитания говорить не приходится.