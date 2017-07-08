Вероятен ли в Молдове торнадо

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. Начальник управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило уверена, что торнадо в Молдове маловероятны.

"Торнадо — это не для нашей территории. Торнадо — это больше для тех территорий, которые находятся рядом с океанами", — сказала синоптик.

Однако, расслабляться все же не стоит. Может, смерч нам не угрожает, но в условиях изменения климата повышается вероятность возникновения иных экстремальных явлений.

"Для нас можно сравнивать торнадо со шквалом — это сильное усиление ветра, как это было 23 июня", — говорит собеседница.

Впрочем, с капризами погоды сталкиваются не только жители Молдовы. В Португалии, к примеру, введен код метеоопасности из-за аномальной жары и угрозы пожаров. Американцы живут в ожидании смерча.