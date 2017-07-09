В Венгрии автобус с гражданами Молдовы попал в ДТП: есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье на одной из трасс Венгрии.

Как сообщили в Call-центре министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы, ДТП произошло в первой половине дня. Автобус с гражданами нашей страны, который возвращался из Ниццы (Франция) в Кишинев, занесло.

"Предварительная причина аварии — пассажирский автобус "подрезал" автомобиль", — отметили в Call-центре МИДЕИ.

Посольство Республики Молдова в Венгрии находится в постоянном контакте с местными властями. Молдавский консул отправился на место происшествия. Министерство открыло антикризисный штаб, цель которого координировать действия по оказанию помощи согражданам.

Согласно последней информации, полученной от властей Венгрии, — как подчеркнули в Call-центре МИДЕИ, — два человека получили легкие травмы, а один пассажир, гражданин Румынии, находится в тяжелом состоянии. Все они доставлены в больницу для обследования.

Контакты для получения дополнительной информации:

— горячая линия посольства Молдовы в Венгрии: +36302838060;

— горячая линия антикризисного штаба МИДЕИ: +37362177555.