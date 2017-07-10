Пожар в муниципии Кишинев: горит свалка в районе Прункул

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Пожар вспыхнул поздно вечером в районе Прункул в муниципии Кишинев. Некоторые пользователи соцсети Facebook ведут прямые трансляции с места происшествия.

"Речь идет о свалке. На место происшествия прибыли две спецмашины Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций (СГЗЧС). Продолжается борьба с огнем",- сообщила Sputnik пресс-секретарь СГЗЧС Диана Цуцу.

По ее словам, ситуация осложнена тем, что это свалка и ее будет достаточно тяжело тушить.

"Пока неизвестна точная площадь и причина возгорания", — сказала Цуцу.