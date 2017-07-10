Большой пожар на Буюканах - в чем причина возгорания

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Пожар в Кишиневе, в секторе Буюканы, был локализован в ночь на понедельник, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдовы.

Пожар вспыхнул в воскресенье поздно вечером в районе рынка Прункул, между Балканским шоссе и улицей Пьетрарилор. Загорелись сухие ветки деревьев, складированные там после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. Горело три из пяти гектаров, на которых были складированы ветки.

Звонок на номер 901 поступил в 23.18 по местному времени. На место выехали пять пожарных машин огонь бы потушен в 2.48. Никто не пострадал. Два пожарных расчета еще находятся на месте происшествия, чтобы ликвидировать последствия возгорания.