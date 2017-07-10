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Дым , работают пожарные

Чем пахнет в центре Кишинева: последствия ночного пожара

© Sputnik/ Владимир Астапкович
Происшествия
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Центр Кишинева окутан едким дымом горящих сухих веток

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Едкий запах дыма и гари в офисах почувствовали кишиневцы, придя на работу в понедельник утром. Накануне ночью в микрорайоне Скулянка произошел крупный пожар.

Как сообщили корреспонденту Sputnik в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД, горели сухие ветки деревьев, складированные там после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. Горело три из пяти гектаров, на которых были сложены ветки.

Официальной информации о загрязнении воздуха в Кишиневе на данный момент нет.

А в социальных сетях появились шокирующие кадры ночного пожара под Кишиневом.

Теги:
гарь, дым, пожар, Кишинев
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