КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. После пожара, произошедшего в Кишиневе в ночь на понедельник, скопление токсичных веществ в воздухе может превышать норму в 4-5 раз, сообщил корреспонденту Sputnik председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Чем пахнет в центре Кишинева: последствия ночного пожара

Едкий запах дыма и гари в офисах почувствовали кишиневцы, придя на работу в понедельник утром. Как сообщили корреспонденту Sputnik в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД, минувшей ночью горели сухие ветки деревьев, складированные там после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. Горело три из пяти гектаров, на которых были сложены ветки.

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"В Государственной гидрометеослужбе результаты проб воздуха будут только завтра-послезавтра, так как они еще не запустили закупленное два года назад новое оборудование. Но из прошлого опыта аналогичных случаев уже сейчас могу сказать, что после таких пожаров в воздухе есть скопления бензапирена, оксида азота, моноксида углерода, диоксинов и фурана", — отметил Гараба.

По его словам, ухудшения состояния здоровья в этих случаях наблюдаются у "сердечников", лиц, страдающих болезнями легких и нервными расстройствами.