Топ-5 главных причин аварий в Молдове

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. За минувшие 48 часов в Молдове произошли 45 ДТП, в результате которых пять человек пострадали.

К ответственности призвали 18 водителей, каждый из которых заплатил штраф вы размере от 900 до 1500 леев и лишился 90 штрафных пунктов, сообщает национальный инспекторат патрулирования.

Главными причинами аварий стали: