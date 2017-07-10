Топ-5 главных причин аварий в Молдове

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. За минувшие 48 часов в Молдове произошли 45 ДТП, в результате которых пять человек пострадали.
К ответственности призвали 18 водителей, каждый из которых заплатил штраф вы размере от 900 до 1500 леев и лишился 90 штрафных пунктов, сообщает национальный инспекторат патрулирования.
Главными причинами аварий стали:
- смена направления без включения соответствующих огней на авто;
- несоблюдение дистанции между машинами;
- игнорирование правила правой руки;
- несоблюдение правил пешеходного перехода;
- превышение скорости.