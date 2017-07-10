Молдавская коррида: пожилая семейная пара погибла после нападения быка

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Трагедия в одном из молдавских сел: пожилая супружеская пара вела домой с пастбища быка, который на них напал и растоптал. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь инспектората полиции Дрокии Ольга Кистол.

"Восьмого июля в поле в селе Дрокия было найден тело женщины в возрасте 83 лет. Супруг погибшей был доставлен в районную больницу Дрокии с различными травмами, в результате которых девятого июля он скончался. Ему было 89 года", — сказала собеседница.

По ее словам, пожилые люди жили одни, и по хозяйству им никто не помогал.