Вниманию посетителей рынков: Кишинев снова травят мясом

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Жителей Кишинева и Калараша в возрасте 28 и 47 лет задержали за попытку сбыть на Центральном рынке столицы свинину без необходимых документов, сообщает пресс-служба Кишиневского инспектората полиции.
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Не было у мужчин ни бумаг о происхождении этой свинины, ни разрешения на ее продажу.
Товар доставлен в Агентство продовольственной безопасности на экспертизу. А несостоявшиеся продавцы заплатят государству 4,5 тысячи леев.