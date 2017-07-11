Вниманию посетителей рынков: Кишинев снова травят мясом

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Жителей Кишинева и Калараша в возрасте 28 и 47 лет задержали за попытку сбыть на Центральном рынке столицы свинину без необходимых документов, сообщает пресс-служба Кишиневского инспектората полиции.

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Не было у мужчин ни бумаг о происхождении этой свинины, ни разрешения на ее продажу.

Товар доставлен в Агентство продовольственной безопасности на экспертизу. А несостоявшиеся продавцы заплатят государству 4,5 тысячи леев.

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