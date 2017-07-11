Новый воздушный инцидент: на этот раз рейс Бухарест-Кишинев

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Самолет авиакомпании "TAROM", выполнявший полет по маршруту Бухарест-Кишинев, был вынужден вернуться в аэропорт, спустя 20 минут после вылета.

flightradar24.com Карта полета рейса Бухарест-Кишинев

Как сообщил один из пассажиров этого рейса RO 203, видимых проблем с авиасудном не было, однако на взлетно-посадочной полосе уже дежурили пожарные, которые сразу приступили к работе.

Авиакомпания пока никак не прокомментировала это инцидент, однако пассажиры этого рейса уже добрались в Кишинев. Согласно данным портала flightradar24.com, самолет рейса RO 203 находился в воздухе час и 8 минут и приземлился в Международном аэропорту Кишинева в 15.16.

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Сегодня же "TAROM" разместил сообщение о том, что рейс ROT 316, летевший по маршруту Мюнхен-Сибиу-Бухарест был вынужден из-за технических проблем приземлиться сразу в Бухаресте. На борту находился 81 пассажир.

В начале июня самолет этой же авиакомпании, летевший из Бухареста в Кишинев, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за чего работа аэропорта молдавской столицы была прервана примерно на час.

А в июле из-за технических неполадок самолет авиакомпании "Fly One", летевший из Ираклиона в Кишинев, вернулся в аэропорт, откуда вылетал. Затем вылет задержался на 12 часов. А в минувшее воскресенье также из-за технической неисправности одного самолета авиакомпании "Air Moldova" произошла серия отмен рейсов. Сначала аннулировали рейс 9U 886 из Вероны, а дальше — по цепочке отменили рейс Санкт-Петербург. Из-за этого самолет из северной столицы России не смог отправиться в Кишинев. Вечером того же дня не вылетел рейс в Бухарест. По этой причине не полетел и обратный самолет из Румынии.