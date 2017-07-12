В Молдове появился новый вид мошенничества: как не быть обманутым

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. В Молдове, похоже, появился новый вид мошенничества. Все чаще люди стали получать SMS о получении почты. Текст фейковых сообщений незамысловат.

К примеру, вот такое оповещение пришло на телефон одному из наших читателей: "Вы получили заказное письмо ВА199 11.07.2017. Infoline (8.00 — 21.00): +23598429073…". Естественно, что этот длинный набор цифр — это платный номер. Если на него позвонить, то можно потерять все деньги со счета.

То же самое произойдет даже, если позвонить со стационарного телефона. Деньги в любом случае уйдут мошенникам.

© Photo: screenshot Фейковое sms-сообщение от мошенников о получении заказного письма

Руководитель отдела маркетинга госпредприятия "Почта Молдовы" Елена Данчикова в комментарии Sputnik сообщила, что компания не имеет ничего общего с этими SMS.

"Мы действительно информируем своих клиентов по поводу получения посылок, почты через SMS, но сообщения приходят с номера +2525. Это единственный номер, с которого может приходить sms-оповещение от "Почта Молдовы", — отметила Данчикова.

Она подчеркнула, что ни в коем случае нельзя звонить по телефонам в фейковых SMS-уведомлениях.

© Photo: screenshot Так выглядит sms-сообщение от компании "Почта Молдовы" с уведомлением о получении посылки

В Инспекторате по расследованию Sputnik рассказали, что намерены разобраться с SMS-мошенниками.

"Единственная опасность этих сообщений — это потеря денег со счета или заражение телефона вирусом. Мы проверим эти SMS-сообщения", — сообщили в инспекторате.