Пьяный дебош на молдавской границе: пограничник пострадал

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Житель села Тырнова Единецкого района задержан за хулиганство на пункте пропуска Валя Маре.

Как сообщили в среду в Пограничной полиции страны, 36-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля BMW 530, без предварительного разрешения въехал на территорию пункта пропуска. Когда к авто приблизились пограничники, водитель стал вести себя по-хамски. Из-за неадекватного поведения его попытались задержать.

"Во время задержания он оказал сопротивление, в результате чего один из пограничников пострадал. Его униформу разорвали и нанесли телесные повреждения", — сообщили в Погранполиции.

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Как выяснилось, нарушитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе на тот момент составляло 0,72 промилле.

Согласно части 1 статьи 287 УК РМ, мужчине грозит штраф в 550-1050 условных единиц, 180-240 часов общественно-полезных работ или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как уточнили в ведомстве, с начала года это уже третий подобный эпизод.