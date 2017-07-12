Ни дня без обысков в Молдове: кого проверяют на этот раз

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. В кабинетах некоторых сотрудников Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ в среду начались обыски. Информацию корреспонденту Sputnik подтвердила пресс-секретарь СГЗЧС Диана Цуцу.

"По оперативным данным известно, что сотрудники Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией (SPIA) проводят процессуальные меры в некоторых кабинетах управления чрезвычайных ситуаций Кишинева", — сообщила собеседница.

Пресс-секретарь SPIA Александру Тодос сообщил Sputnik, что дело открыла Антикоррупционная прокуратура, а детали операции раскроют в течение дня.

По информации местных СМИ, речь идет о расследовании фактов коррупции, когда брались взятки за положительное заключение по соблюдению правил противопожарной безопасности при финальной сдаче объектов.