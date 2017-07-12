Отдых в Затоке и других местах: берегите деньги и автомобили

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Публикация в Интернете о том, как в украинской Затоке обокрали граждан из Молдовы, оставив их без денег, документов и машин, вызвал бурную реакцию у пользователей соцсетей.
Одни считают, что сообщение о происшествии — это вымышленная информация, другие подтверждают, что подобные инциденты не редкость на курортах.
Напомним, кишиневец Николае Шойту на своей странице в соцсети Facebook написал, что его приятели, вернувшись с пляжа, не обнаружили во дворе съемного дома свои автомобили, а из комнаты пропали деньги, документы и ценные вещи.
Как отдохнуть жителям Молдовы в Затоке без приключений>>>>
Пользователи соцсетей удивлены, как можно на курорте не думать о безопасности.
"Так это не пляжи опасные: это люди беспечные! Оставили в комнате документы на машины, ключи, деньги. Ну, и надо спрашивать с хозяина жилья, конечно", — такой комментарий не остался без внимания остальных.
"А где это всё добро оставлять? С собой на пляж брать? Согласна, что надо спрашивать с хозяйки", — ответили остальные в переписке.
Высказали свое мнение и сомневающиеся в том, что такой случай вообще имел место быть.
"Все там спокойно и, если не нарываться и не искать проблем, — будет все хорошо. Машины оставляйте на охраняемых стоянках, а лучше вообще отправляйтесь без нее. Никакого экстрима там нет, как было 10 лет назад — так и сегодня".
Тем не менее, о подобных случаях рассказали другие "собеседники".
"…В прошлом году мои знакомые снимали в Затоке в частном секторе комнату в двухэтажном доме. Все номера были сняты отдыхающими. Ночью обокрали всех, было душно, комнаты не закрывали, украли деньги, мобильники, хорошие фотоаппараты. Хозяйка дома — "в шоке", якобы первый раз такое произошло, милицию вызвали и поняли, что у них там, между собой, все схвачено. Концов не найти!", — негодовала участница переписки.
Находясь на отдыхе, будьте бдительными и осторожными. Не позволяйте вашей невнимательности испортить долгожданный отпуск.
А вот несколько полезных советов на будущее.
- Сделайте несколько ксерокопий паспорта и разложите их по разным сумкам. Также не лишним будет отсканировать паспорт и выслать документ себе на электронную почту. Или сохраните иллюстрацию в смартфоне.
- Закажите дубликат банковской карточки. Возьмите их в поездку, но положите их в разные места. Плюс оформите услугу банк-онлайн: в случае кражи, вы сможете добраться заблокировать карту в по Интернету. Также банки должны выдавать листок с телефоном, по которому можно заблокировать карту. Возьмите его в поездку.
- Берите и наличные деньги, и карточку. Если что-то из этого украдут, вы сможете рассчитывать на оставшиеся запасы.
- Сделайте ксерокопии билетов. Если вы заказывали их через Интернет, то они должны остаться на вашем почтовом ящике. В этом случае проблем с отъездом не будет.
- В поездке лучше покупать местную sim-карту. Если у вас украдут ее, хотя бы не потеряете все контакты. К тому же звонить будет намного дешевле.
- Составьте список ценных вещей, так, чтобы вы потом могли четко сказать, что именно пропало. Сделайте ксерокопию, пусть у вас будет хотя бы два экземпляра.
- На всякий случай запишите на отдельном листе номера ваших близких. Договоритесь с друзьями и родственниками о ключевом слове, если вам нужно будет перевести деньги.
- Всегда арендуйте сейф или сдавайте ценные вещи на хранение администратору. Альтернативный вариант — класть ценности в чемодан и закрывать его на замок или код. Но саквояж могут утащить, и тогда никакой компенсации вам не выплатят.