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Девушки на пляже, архивное фото

Отдых в Затоке и других местах: берегите деньги и автомобили

© Sputnik/ Anton Denisov
Происшествия
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Ни один отдыхающий не защищен от кражи на курортах, но предварительно подстраховаться от неприятностей каждому под силу

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Публикация в Интернете о том, как в украинской Затоке обокрали граждан из Молдовы, оставив их без денег, документов и машин, вызвал бурную реакцию у пользователей соцсетей.

Одни считают, что сообщение о происшествии — это вымышленная информация, другие подтверждают, что подобные инциденты не редкость на курортах.

Напомним, кишиневец Николае Шойту на своей странице в соцсети Facebook написал, что его приятели, вернувшись с пляжа, не обнаружили во дворе съемного дома свои автомобили, а из комнаты пропали деньги, документы и ценные вещи.

Как отдохнуть жителям Молдовы в Затоке без приключений>>>>

Пользователи соцсетей удивлены, как можно на курорте не думать о безопасности.

"Так это не пляжи опасные: это люди беспечные! Оставили в комнате документы на машины, ключи, деньги. Ну, и надо спрашивать с хозяина жилья, конечно", — такой комментарий не остался без внимания остальных.

"А где это всё добро оставлять? С собой на пляж брать? Согласна, что надо спрашивать с хозяйки", — ответили остальные в переписке.

Высказали свое мнение и сомневающиеся в том, что такой случай вообще имел место быть.

"Все там спокойно и, если не нарываться и не искать проблем, — будет все хорошо. Машины оставляйте на охраняемых стоянках, а лучше вообще отправляйтесь без нее. Никакого экстрима там нет, как было 10 лет назад — так и сегодня".

Тем не менее, о подобных случаях рассказали другие "собеседники".

"…В прошлом году мои знакомые снимали в Затоке в частном секторе комнату в двухэтажном доме. Все номера были сняты отдыхающими. Ночью обокрали всех, было душно, комнаты не закрывали, украли деньги, мобильники, хорошие фотоаппараты. Хозяйка дома — "в шоке", якобы первый раз такое произошло, милицию вызвали и поняли, что у них там, между собой, все схвачено. Концов не найти!", — негодовала участница переписки.

Находясь на отдыхе, будьте бдительными и осторожными. Не позволяйте вашей невнимательности испортить долгожданный отпуск.

А вот несколько полезных советов на будущее.

  • Сделайте несколько ксерокопий паспорта и разложите их по разным сумкам. Также не лишним будет отсканировать паспорт и выслать документ себе на электронную почту. Или сохраните иллюстрацию в смартфоне.
  • Закажите дубликат банковской карточки. Возьмите их в поездку, но положите их в разные места. Плюс оформите услугу банк-онлайн: в случае кражи, вы сможете добраться заблокировать карту в по Интернету. Также банки должны выдавать листок с телефоном, по которому можно заблокировать карту. Возьмите его в поездку.
  • Берите и наличные деньги, и карточку. Если что-то из этого украдут, вы сможете рассчитывать на оставшиеся запасы.
  • Сделайте ксерокопии билетов. Если вы заказывали их через Интернет, то они должны остаться на вашем почтовом ящике. В этом случае проблем с отъездом не будет.
  • В поездке лучше покупать местную sim-карту. Если у вас украдут ее, хотя бы не потеряете все контакты. К тому же звонить будет намного дешевле.
  • Составьте список ценных вещей, так, чтобы вы потом могли четко сказать, что именно пропало. Сделайте ксерокопию, пусть у вас будет хотя бы два экземпляра.
  • На всякий случай запишите на отдельном листе номера ваших близких. Договоритесь с друзьями и родственниками о ключевом слове, если вам нужно будет перевести деньги.
  • Всегда арендуйте сейф или сдавайте ценные вещи на хранение администратору. Альтернативный вариант — класть ценности в чемодан и закрывать его на замок или код. Но саквояж могут утащить, и тогда никакой компенсации вам не выплатят.
Теги:
советы, море, отпуск, пляж, кража, отдых, безопасность, Молдова, Туризм, Ограбление и кража, Путешествие, Арест и задержание
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