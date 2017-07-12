Отдых в Затоке и других местах: берегите деньги и автомобили

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Публикация в Интернете о том, как в украинской Затоке обокрали граждан из Молдовы, оставив их без денег, документов и машин, вызвал бурную реакцию у пользователей соцсетей.

Одни считают, что сообщение о происшествии — это вымышленная информация, другие подтверждают, что подобные инциденты не редкость на курортах.

Напомним, кишиневец Николае Шойту на своей странице в соцсети Facebook написал, что его приятели, вернувшись с пляжа, не обнаружили во дворе съемного дома свои автомобили, а из комнаты пропали деньги, документы и ценные вещи.

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Пользователи соцсетей удивлены, как можно на курорте не думать о безопасности.

"Так это не пляжи опасные: это люди беспечные! Оставили в комнате документы на машины, ключи, деньги. Ну, и надо спрашивать с хозяина жилья, конечно", — такой комментарий не остался без внимания остальных.

"А где это всё добро оставлять? С собой на пляж брать? Согласна, что надо спрашивать с хозяйки", — ответили остальные в переписке.

Высказали свое мнение и сомневающиеся в том, что такой случай вообще имел место быть.

"Все там спокойно и, если не нарываться и не искать проблем, — будет все хорошо. Машины оставляйте на охраняемых стоянках, а лучше вообще отправляйтесь без нее. Никакого экстрима там нет, как было 10 лет назад — так и сегодня".

Тем не менее, о подобных случаях рассказали другие "собеседники".

"…В прошлом году мои знакомые снимали в Затоке в частном секторе комнату в двухэтажном доме. Все номера были сняты отдыхающими. Ночью обокрали всех, было душно, комнаты не закрывали, украли деньги, мобильники, хорошие фотоаппараты. Хозяйка дома — "в шоке", якобы первый раз такое произошло, милицию вызвали и поняли, что у них там, между собой, все схвачено. Концов не найти!", — негодовала участница переписки.

Находясь на отдыхе, будьте бдительными и осторожными. Не позволяйте вашей невнимательности испортить долгожданный отпуск.

А вот несколько полезных советов на будущее.