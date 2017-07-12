Штрафы в сотни тысяч леев грозят чиновникам-коррупционерам из Криулян

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Экс-председатель района Криуляны предстанет перед судом по делу о пассивной коррупции в особо крупных размерах. Вместе с ним на скамью подсудимых попали и бывший замглавы Криулянского района, а также менеджер по проектам, финансируемых Евросоюзом. Они подозреваются в соучастии в совершении акта пассивной коррупции и, соответственно, активной коррупции. Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала уголовное дело в суд.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Молдавская коррупция – личный опыт столкновения с социальным злом

Бывший глава Криулянского района подозревается в том, что на протяжении 2014 года вымогал 50 тысяч евро с менеджера по проектам "CBCRuR Waste" и "CRING". На протяжении июля — ноября 2014 экс-глава района получил через своего зама от менеджера по проектам 1,1 миллиона леев — сумма, переданная 12 частями.

Они были задержаны 26 апреля этого года.

Если вина чиновников будет доказана им грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в 8-10 тысяч условных единиц (400-500 тысяч леев) и с лишением права занимать определенные должности в течение 15 лет. Менеджеру по проектам рискует получить до 12 лет тюрьмы со штрафом в 6-8 тысяч условных единиц (300-400 тысяч леев).