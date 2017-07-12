КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Нынешний год в Молдове стал периодом локальных армагеддонов.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Точный прогноз погоды в Молдове на 12 и 13 июля

То в апреле выпадает снег, последствия которого в виде сухих веток оборачиваются громадным пожаром >>>

То в июне-июле начинается такая жара, что дышать страшно, а на улицу выходить еще страшнее — не ровен час и оплавишься, будто из глины сделан, как твои мифические предки из шумерских преданий.

Но жара периодически сменяется грозами, порой такими, что вспоминаешь о совсем другой мифологии — там, где бог-громовик мечет молнии, сражаясь с чудовищами.

Нечто подобное в ночь на среду наблюдали и в Кишиневе. И даже запечатлели на видео. Смотрите и ужасайтесь — что порой происходит прямо над нашими головами.