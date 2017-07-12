Молдаванину, попавшему в ДТП в Венгрии, грозит ампутация

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Гражданин Молдовы Илие Савка, пострадавший в результате аварии в Венгрии, рискует остаться без ноги, если ему не сделают дорогостоящую операцию, пишут молдавские СМИ.

Напомним, что в минувшее воскресенье на одной из трасс Венгрии произошла авария — столкнулись легковой автомобиль и автобус с гражданами Молдовы, возвращавшийся в Кишинев из Ниццы.

И если коек-то из пассажиров автобуса получил незначительные травмы, то Илие Савка, который был за рулем, заработал серьезные увечья и был в тот же день доставлен вертолетом в больницу. Особенно пострадала нога мужчины — там из-за столкновения образовалась глубокая открытая рана, зафиксирован ряд переломов.

Сейчас наш соотечественник продолжает находиться в больнице. Первая операция уже сделана, она длилась целых шесть часов.

Семья пострадавшего сейчас срочно ищет деньги на продолжение лечения и последующие операции — чтобы их родной человек, муж и отец, не оказался инвалидом.

В интернете также начался сбор средств для Илие Савки >>>