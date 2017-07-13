Маршрутка в Кишиневе попала в аварию: есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Микроавтобус №125 столкнулся в четверг утром с легковым автомобилем, в результате чего пострадали две женщины, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Адриан Жовмир.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Тигина и Бернардацци.

ДТП в Кишиневе © Sputnik/ Очевидец

ДТП в Кишиневе © Sputnik/ Очевидец

ДТП в Кишиневе © Sputnik/ Очевидец

ДТП в Кишиневе © Sputnik/ Очевидец

ДТП в Кишиневе © Sputnik/ Очевидец

ДТП в Кишиневе © Sputnik/ Очевидец

ДТП в Кишиневе © Sputnik/ Очевидец 1 / 7 © Sputnik/ Очевидец ДТП в Кишиневе

"Это было в 8 утра. Водитель маршрутки — 1992 года рождения, за рулем второго авто Chevrolet – 1964 года рождения. В результате ДТП у женщины 1969 года рождения, находившейся в маршрутке, сломана рука. Также пострадала 45-летняя пассажирка легкового автомобиля", — сообщил собеседник.

По его словам, виновника аварии предстоит установить в ходе расследования.