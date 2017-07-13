Кишиневцев снова травят просроченным мясом и сосисками

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Сотрудники Национального инспектората патрулирования задержали в четверг в Кишиневе два автомобиля, перевозивших мясо и мясные продукты без соответствующих документов.

Инцидент произошел рано утром на перекрестке улиц Тигина и митрополита Варлаама. В автомобиле марки Ford Trasit 24-летний водитель вез 400 килограммов говядины, происхождение которой он объяснить так и не смог.

© Sputnik/ Valery Titievsky Вниманию посетителей рынков: Кишинев снова травят мясом

А в автомобиле марки Volkswagen, за рулем которого был 58-летний мужчина, было обнаружено около 50 килограммов сосисок, сарделек и других мясных продуктов без санитарно-ветеринарных сертификатов.

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Оба водителя рискуют заплатить штраф до 4,5 тысячи леев.

В среду также на улице Варлаама было остановлено транспортное средство с 240 килограммами мороженной свинины "на борту".