Продавцы одеял в Молдове оказались ворами из Румынии

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. В Ниспоренском районе задержаны на 72 часа два гражданина Румынии 43 и 61 года по подозрению в совершении кражи.

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Преступление было совершено 10 июля этого года в селе Грозешть. По данным следствия, подозреваемые проникли во владения местной жительницы 79 лет под предлогом продажи одеял. Но когда женщина открыла им дверь, они сорвали с ее шеи золотую цепочку с золотым нательным крестиком, после чего убежали, сели в автомобиль марки "Дачия" и скрылись в неизвестном направлении.

Подозреваемых задержали в Кишиневе. Один из них уже был ранее судим в Молдова за дачу взятки.

Теперь, если суд докажет вину мужчин, им грозит срок до семи лет и штраф до 67 тысяч леев.