Россия вернула тонны молдавских абрикосов

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Около 6,5 тонны молдавских абрикосов возвращены в нашу республику в результате проверки специалистами "Россельхознадзора", сообщили в четверг в фитосанитарном ведомстве.

"В результате проведения карантинного фитосанитарного контроля в МАПП "Новые Юрковичи" в абрикосах из Молдовы весом 6,5 тонны специалистами Управления "Россельхознадзора" по Брянской и Смоленской областям был обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, в результате фрукты возвращены экспортеру.