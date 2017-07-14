Самое большое кладбище Европы едва не вспыхнуло как спичка

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Сильное возгорание рядом с кладбищем "Святого Лазаря" произошло в ночь на пятницу.

Как сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, загорелись отходы и мусор, складированные рядом с кладбищем. На место происшествия прибыли два пожарных расчетам, которые ликвидировали возгорание за четыре часа.

В общей сложности огонь охватил около 250 квадратных метров.

"Обстоятельства и причины пожара еще предстоит выяснить", — говорится в сообщении Службы.

До этого в течение нескольких дней в столичном секторе Буюканы пожарные борются с последствиями крупного возгорания веток возле тюрьмы "Прункул".