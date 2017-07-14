ДТП в Кишиневе: маршрутку сзади ударила иномарка - есть пострадавшие

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. В Кишиневе в пятницу утром зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, самое серьезное произошло на Балканском шоссе возле коммуны Гратиешты, заявил пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Адриан Жовмир.

"За утро в Кишиневе зарегистрировано 12 ДТП. Однако самое серьезное произошло возле коммуны Гратиешты, в результате которого пострадали шесть человек. Одна женщина, которая находилась в иномарке, пребывает в тяжелом состоянии. Пострадали еще пять человек, находившихся в микроавтобусе", — сказал Жовмир.

© Facebook / Город без маршруток! Водители помогают пешеходам ДТП на Балканском шоссе

Как отметил собеседник, по данному случаю возбуждено уголовное дело.

"Кто виноват будет установлено в ходе расследования. Иномарка ударила микроавтобус сзади", — сказал Жовмир.