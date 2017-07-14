Бомжи пьянствуют в старинном доме и воруют в самом центре Кишинева

Кристина Бумбу-Дэнуцэ, Николай Костыркин

Прямо в центре Кишинева, на улице Александру Лэпушняну выше проспекта Штефан чел Маре, напротив здания Конституционного суда стоит старинный дом. Хозяева бросили свое жилище на произвол судьбы и уехали за рубеж, и теперь здесь "тусуются", пьют, ругаются, дерутся и спят местные бомжи.

Новые постояльцы оказались людьми шумными, наглыми и не дураками развлечься. Водка для них и еда, и питье. Соседи неоднократно пытались заколотить двери и окна в этот дом, но безрезультатно — всякий раз непрошенные гости снимали доски и проникали внутрь. А доски — хорошие дрова для костра, на котором можно что-нибудь приготовить. Так что спасибо "щедрым" на сырье соседям!

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Полицию также много раз вызывали, но "воз и ныне там".

© Photo: Ион Штефэницэ Кишинев 50 лет назад – угадай район и улицу

Рядом с заброшенным домом находятся также и другие хозяйства, которые объединяет общий двор. И там теперь везде неспокойно. Просыпаешься, и слышишь пьяный дебош. А что может сделать человек в состоянии алкогольного опьянения? Правильно — все, что угодно. К слову сказать, двери, выводящие во внутренний двор, здесь закрывать не привыкли — все же свои. А тут такая напасть!

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Одна женщина, живущая в этих домах, рассказала, как пьяный бомж лет 50-ти проник к ней на кухню и начал есть все, что нашел на столе. Вел он себя неадекватно и покинул дом только после неоднократных просьб хозяйки.

Вообще-то, есть во этой истории еще одна деталь — "магнит", притягивающий бомжей. В том же дворе живет 70-летний мужчина, продающий водку. Местные жители рассказывают, что сожительница этого старого предпринимателя несколько лет назад умерла, выпив слишком много этого пойла.

Напомним, что все это творится в центре столицы, там, где в двух шагах заседает главный судебный орган страны, а неподалеку стоит каждый день ждет гостей респектабельный ресторан. Так и живем!

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