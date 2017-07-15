Герои недели – топ-4 авто-хамов Кишинева и других городов

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Смотрите в новой подборке самых оригинальных нарушителей правил дорожного движения, запечатленных на этой неделе, составленной благодаря общественному движению СтопХам в Молдове.

Лучший парковщик на улице Армянской.

А вот и Яловены и их герои.

Город Глодяны и его "украшение".

И снова Кишиневе, где, если нельзя, но очень хочется, то можно.

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