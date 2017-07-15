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Зачем житель Калараша вез с собой две тонны вина

© Sputnik/ Evgheni Panasenco
Происшествия
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В автомобиле жителя Калараша полицейские нашли шесть бочек с двумя тысячами литров вина

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Инспектората полиции Унген обнаружили у 64-летнего жителя Калараша две тысячи литров поддельного вина. Об этом в субботу сообщили в Генинспекторате полиции МВД РМ. 

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По информации ведомства, автомобиль, за рулем которого находился подозреваемый, остановили для проверки в селе Пырлица. При осмотре правоохранители нашли шесть бочек с поддельным вином. Одна из них вмещала тысячу литров, остальные пять — по 200 литров каждая.

Мужчина не смог предоставить никаких документов на продукцию, но подтвердил, что она предназначалась для продажи на рынке Фалешт.

Общая стоимость конфискованного составляет порядка 20 тысяч леев. Сейчас нарушителю грозит штраф до 4,5 тысячи леев.

В правоохранительных органах подчеркнули, что "здоровье и жизнь граждан для полиции находятся на первом месте, поэтому операции по выявлению поддельного алкоголя и его незаконной продажей будут продолжаться по всей республике".

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Теги:
полиция, продажа, подделка, вино, Молдова
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