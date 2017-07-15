В Кишиневе банда два месяца держит в страхе владельцев магазинов

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции Кишинева вот уже два месяца получают данные о работе в столице группировки, специализирующейся на взломе платежных терминалов. Об этом в субботу сообщили в столичном Инспекторате.

"Сейчас полицейские собирают информацию, чтобы в дальнейшем установить местонахождение членов преступного формирования, в окторое входят трое мужчин", — говорится в сообщении полиции.

Известно, что преступники работают только в продуктовых магазинах, где стоят терминалы. Злоумышленникам требуется всего несколько минут, чтобы взломать устройство и забрать оттуда все деньги. Таким образом, они успевали скрыться еще до прибытия охраны.

В нескольких эпизодах работа преступников попала на записи камер видеонаблюдения. Однако личности взломщиков пока установить не удается, так как их лица всякий раз были скрыты под маской.

В настоящее время известно как минимум о восьми эпизодах взломов терминалов.

За содеянное нарушителям грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Полиция просит тех, кто владеет какой-либо информацией, которая может быть полезна следствию, сообщить об этом по телефонам 079333225 и 069150993.

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