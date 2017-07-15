На молдавско-румынской границе нашли целое конопляное поле

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Пограничники пункта пропуска Фрэсинешть обнаружили рядом с государственной границей целое конопляное поле.

Как сообщили в субботу в Пограничной полиции Молдовы, участок занимал площадь в гектар. На нем росли около двух тысяч кустов конопли, которые достигли двух метров в высоту.

При расследовании данного случая правоохранители не обнаружили данных о том, что это поле кто-то высадил намеренно. Также не подтвердилась информация, что кто-либо мог ухаживать за наркотиком.

Согласно действующим нормам, пограничники сожгли почти все растения, лишь часть отправив на экспертизу.

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