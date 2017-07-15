Курорты Турции опасны для детей: в Молдову везут вирус Коксаки

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. С начала лета появляется все больше сообщений об опасностях, подстерегающих отдыхающих на пляжах той или иной страны. На этот раз речь идет об отдыхе в Турции.

Жительница Молдовы Дарья Петрухина, которая отправилась вместе с ребенком на отдых в Кемер, рассказала о том, что ее ребенок подхватил вирус прямо на курорте. И этот случай, по ее словам, далеко не единственный.

"Вчера мы вернулись из Турции. У ребенка вирус Коксаки. Каждый день видела, как из отеля в больницу увозят детей с температурой, инфекцией, в том числе ротавирусом. Это проблема не единственной гостиницы, а общая. Там сейчас эпидемия", — написала женщина в социальной сети Facebook, прикрепив в доказательство фотографию ноги ребенка, на которой видна красная сыпь.

Она также предупредила о том, что не стоит брать с собой на отдых в Турцию детей, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию.

© Facebook / Dashulea Petruhina Сообщение о вирусе Коксаки в Турции

Часть пользователей тут же поспешили сообщить о том, что были на отдыхе в этой стране вместе с детьми, и никто ничем не заразился.

Вместе с тем, сообщения о существовании данной проблемы появляются регулярно. Известны случаи, когда дети туристов из России этим летом заболевали в Турции вирусом Коксаки.

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Как поясняют специалисты, Коксаки — один из представителей энтеровирусов. В последнее время он встречается часто. Данная инфекция передается также как, и кишечная: через воду, пищу, контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. Чаще всего заразиться можно через воду и грязные руки.

Врачи подчеркивают, что при появлении такого вируса не исключено поражение любого органа, но чаще всего заражение проявляется, как сыпь на коже. Это так называемый синдром "рука-нога-рот". Сыпь локализуется на ладонях, подошвах ног, во рту. Чаще заражаются дети, хотя могут болеть и взрослые. Кроме кожных проявлений возможны поражения органов дыхания, кашель, насморк, жидкий стул. Одной из наиболее тяжелых форм заболевания является поражение центральной нервной системы, тогда может развиться менингит.

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