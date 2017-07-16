Синоптики предупреждают: к погодным катаклизмам в Молдове надо привыкать

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Специалисты отвергают все версии, не имеющие ничего общего с наукой. Причиной участившихся аномальных погодных явлений в Молдове стало изменение климата. Причем, ожидать милости с небес не стоит, напротив, жители республики должны привыкать к стихийным бедствиям, которые только участятся.

По словам синоптиков, сейчас на атмосферные процессы существенное влияние оказывает таяние арктических ледников. Из-за сокращения объема "ледяной шапки" снижается температурный контраст между полюсами и экватором, что, в свою очередь, приводит к погодным аномалиям.

О причинах участившихся погодных форс мажоров рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова руководитель управления метеорологии Государственной гидрометеорологической службы Лидия Трещило.

"Чтобы всем было понятно: изменение климата — это не просто повышение температуры воздуха, которое у нас наблюдается. Это и увеличение повторяемости стихийных бедствий, и это признано учеными", — сказала собеседница.

По наблюдению метеоролога, в Молдове стали наблюдаться взаимоисключающие погодные явления: для республики стало характерно увеличение продолжительности засухи при увеличении осадков.

"У нас месячная норма осадков и даже сверх нормы может выпасть за два дня, но при этом могут быть продолжительные периоды без дождей", — сказала синоптик.