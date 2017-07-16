Как обезопасить себя от домушника: рекомендации эксперта

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. По словам эксперта, одним из самых верных способов отпугнуть от вашего жилья любителей поживиться за чужой счет является система сигнализации.

"Для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности я бы им посоветовал, во-первых, заключить договоры со службами охраны. Во-вторых, в большинстве домов устанавливают домофоны, которые также в какой-то степени обеспечивают безопасность", — сказал собеседник.

Третий совет эксперта: не распространяйтесь о том, что собираетесь в отпуск. Загружать чемоданы в машину надо быстро и, по возможности, не обращая на себя внимание.

И, наконец, четвертый совет — перед поездкой постарайтесь подружиться с соседями. Зоркое око и громкий голос соседки уже не будут так раздражать, если она задействует эти качества и отпугнет "гостей", позарившихся на ваше имущество.

Выполнение этих нехитрых рекомендаций может обеспечить вам более-менее спокойный отпуск. В конце концов, воры — тоже люди, которым не чуждо ничто человеческое, напоминает Владимир Коваль.

"Сами правонарушители, как не странно, тоже уходят в отпуск. Они отдыхают больше нас и в лучших местах," — успокаивает бывший полицейский.