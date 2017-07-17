Хамы на дороге - подборка "лучших" за последние дни

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. "Объездуны", "парконутые" — как только не называют в народе самых оригинальных нарушителей правил дорожного движения! Давайте вместе со Sputnik Молдова и СтопХам в Молдове посмотрим на поведение некоторых из них, кого сумели "зафиксировать" за последние дни.

Так теперь паркуются в Кишиневе у забора, отделяющего зоопарк от остальной столичной ойкумены. Сразу понятно, где звери, а где животные.

А так некоторые объезжают по улице Анри Коандэ.

А вот и северная столица — Бельцы. Здесь тоже далеко не все идеально, и тротуары также, как и в Кишиневе, облюбовали автомобили.