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Осквернили надгробие известного актера на Армянском кладбище

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Происшествия
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Осквернили могилу известного актера - Константина Константинова на Армянском кладбище в Кишиневе

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Надгробие на могиле советского и молдавского актера Константина Константинова на Центральном православном (Армянском) кладбище разрушено неизвестными.

По словам дочери актера Элеоноры Константиновой, режиссера Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу, злоумышленники украли с могилы бронзовые декоративные элементы и разбили надгробие.

Предполагается, что отсоединенные элементы, обнаруженные на месте происшествия, неизвестные также собирались унести, но позже. Объяснение просто и понятно — эта конструкция сделана из бронзы. По словам директора столичного Бюро ритуальных услуг Людмилы Боцан, как только она узнала о произошедшем, тут же вызвала полицию.

"Теперь предстоит выяснить, отвезли ли бронзовый элемент с надгробия на какое-либо предприятие по переработке этого металла. Эта часть кладбища находится в объективе камеры наружного наблюдения", — сказала Боцан.

Глава пресс-службы Кишиневского инспектората полиции Адриан Жовмир сообщил Sputnik Молдова, что по факту вандализма и кражи открыто уголовное дело. Ведется следствие. Виновным грозит до года тюрьмы.

Константин Константинов родился в 1915 году в селе Суклея на левом берегу Днестра, позже эта территория вошла в состав МССР. В 1937 году Константинов окончил Одесское театральное училище, служил в Молдавском музыкально-драматическом театре в Тирасполе. После 1945 года жил и работал в Кишиневе. Избирался депутатом Верховного совета МССР. За свою карьеру сыграл более 50 ролей в театре и кино. Особую известность принесли Константину Константинову роли в фильмах "Бочка" и "Дэнилэ Препеляк". Среди других работ артиста — роли в кинокартинах "Радости земные", "Кодры", "Таинственный узник", "Переходный возраст", "Где ты, любовь?" и других.

В 1953 Константинову было присвоено звание Народного артиста МССР, а в 2000 году ему вручили медаль Михая Еминеску.

Константин Константинов умер восьмого марта 2003 года в возрасте 88 лет. В декабре 2007 года новая улица, проложенная в Кишиневе на Рышкановке, получила имя актера. А на фасаде дома № 71 на улице Щусева, где жил Константинов, была установлена мемориальная доска.

Теги:
надгробие, могила, Армянское кладбище, Элеонора Константинова, Константин Константинов, Кишинев
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