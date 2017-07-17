Пара в Кишиневе шантажировала мужчину компрометирующими данными

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Молодые люди из Кишинева занимались шантажом мужчины, угрожая рассказать его родственникам компрометирующие данные. По подозрению в этом преступлении полиция задержала 30-летнего молодого человека и его 22-летнюю сожительницу.

Их поместили под 72-часовой арест. Как сообщили в Генинспекторате полиции МВД РМ, пара требовала 1100 евро, чтобы не раскрывать тайну. Деньги потерпевший должен был перевести на счет одного из подозреваемых.

Полиции удалось поймать злоумышленников, когда те намеревались снять через банкомат требуемые деньги.

По факту произошедшего открыто уголовное дело. Задержанным грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.