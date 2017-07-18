Эксклюзив Sputnik Молдова: в НАЦ назвали средний размер взяток в стране

КИШИНЕВ, 18 июл — Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы подсчитали среднюю сумму взятки по выявленным в республике в 2016 году преступлениям, связанным с коррупцией.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Национального антикоррупционного центра республики, по предварительным данным, средний размер вымогаемой/полученной взятки перевалил за 70 тысяч леев. Соответствующий подсчет сделан на основе обвинительных судебных решений, вынесенных в 2016 году.

При этом, согласно статистике, в Молдове стали подкупать суммами покрупнее. Так, средний размер вымогаемой/полученной взятки в 2015 году превышал 50 тысяч леев.

"Пока это данные предварительного характера. Позже будет опубликовано исследование, посвященное этой теме", — сообщили в структуре.

из личного архива автора Молдавских чиновников хлебом не корми, а взятку дай!

Согласно официальным данным, в основном граждане Молдовы берут взятки в валюте. Также некоторые предпочитают в качестве "преподношений" люксовые автомобили или недвижимость.

С осени прошлого года в Молдове начались массовые задержания по подозрению в коррупции.

Под своеобразную "чистку" уже попали сотрудники Таможенной службы, судьи, работники Лицензионной палаты и полиции, а также замминистра экономики Валерий Трибой, министр сельского хозяйства и продовольственной промышленности Эдуард Грама, глава Минтранспорта Юрий Киринчук, мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, руководитель кишиневского управления транспорта Игорь Гамрецкий. Список довольно большой.